عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مثيرة لتهديد عمان وفد قيادات الحو ثيين بالطرد باوامر من هذه الدولة - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

حدوث امر مروع صباح اليوم - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

عاجل : المرتضى يفتح النار على أمريكا بسبب هذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

الكشف عن تهديد جماعة الح وثي في ‎مسقط بهذا الأمر - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

إنسحاب مفاجئ لقوات الحو ثيين - أخبار كلمتك

مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية - أخبار كلمتك

مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية - أخبار كلمتك

شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة - أخبار كلمتك

شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات - أخبار كلمتك

اليوم، بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد خسارة نصف نهائي الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

اليوم، بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد خسارة نصف نهائي الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - كلمتك/ خاص

روى الصحفي اليمني عبدالكريم المدي تفاصيل عودته إلى مدينة عدن عقب ثمان سنوات من الغياب 

وقال المدي في منشور كتبه على صفحته بموقع فيسبوك: بعد وصولي لمطار عدن الدولي على متن الخطوط الجوية اليمنية الرحلة ( 601 ) تاريخ 23 نوفمبر 2024 وقفت الطائرة في المدرج ذرفت دمعي سِرّا  ثمان سنوات لم أشم ريحة البلد الذي طينته مختلطة بدمي .

واضاف : رُكّاب الرحلة صفقوا بحرارة نجاح الهبوط وكثيرٌ ناموا وأنا أنتظر صوت العجلات وهي تلتحم بالمدرج ، أسم اليمن بصوت العجلات وهواء اليمن الذي لا يغادر  أنفاسي.
كنت أنتظر معانقة محمد وحِمير ، أشتاق للوطن ، كنت أحلم بشم طينة وصاب العالي وبني مطر وتراب السبعين.

وتابع: أشواق الوطن وترابه أغلى من تصور وقراءة من يقرأني.

واردف: توقّف تصفيق الرّكّاب.
الطائرة رست برسو قائدها.
مع تصفيق رُكّابها الحار في المدرج ، قلتُ لماذا لا ألتقط صورة مع مساعد وقائد الطائرة التي حملت أكثر من 200 إنسان قاد رحلتهم وتجاوز المطبات الهوائية بنجاح وإحتراف الكابتن خالد  الذُّيحاني.

وأشار هذا الطيار أحببته وقدّره الركاب قبلي.
الخطوط الجوية اليمنية يحبها ملايين اليمنيين.

واختتم : نأمل أن تطور خدماتها ولا تبالغ بسعر تذاكرها.. شكرا خطوطنا وناقلنا الوطني الأحب والأروع ، الأكمل.. شكرا طواقم اليمنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الكشف عن اول محافظة يمنية ستحرر من الح وثيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق