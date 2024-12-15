عقب سنوات من الغياب .. صحفي يصف شعوره عند عودته إلى مدينة عدن - أخبار كلمتك

روى الصحفي اليمني عبدالكريم المدي تفاصيل عودته إلى مدينة عدن عقب ثمان سنوات من الغياب

وقال المدي في منشور كتبه على صفحته بموقع فيسبوك: بعد وصولي لمطار عدن الدولي على متن الخطوط الجوية اليمنية الرحلة ( 601 ) تاريخ 23 نوفمبر 2024 وقفت الطائرة في المدرج ذرفت دمعي سِرّا ثمان سنوات لم أشم ريحة البلد الذي طينته مختلطة بدمي .

واضاف : رُكّاب الرحلة صفقوا بحرارة نجاح الهبوط وكثيرٌ ناموا وأنا أنتظر صوت العجلات وهي تلتحم بالمدرج ، أسم اليمن بصوت العجلات وهواء اليمن الذي لا يغادر أنفاسي.

كنت أنتظر معانقة محمد وحِمير ، أشتاق للوطن ، كنت أحلم بشم طينة وصاب العالي وبني مطر وتراب السبعين.

وتابع: أشواق الوطن وترابه أغلى من تصور وقراءة من يقرأني.

واردف: توقّف تصفيق الرّكّاب.

الطائرة رست برسو قائدها.

مع تصفيق رُكّابها الحار في المدرج ، قلتُ لماذا لا ألتقط صورة مع مساعد وقائد الطائرة التي حملت أكثر من 200 إنسان قاد رحلتهم وتجاوز المطبات الهوائية بنجاح وإحتراف الكابتن خالد الذُّيحاني.

وأشار هذا الطيار أحببته وقدّره الركاب قبلي.

الخطوط الجوية اليمنية يحبها ملايين اليمنيين.

واختتم : نأمل أن تطور خدماتها ولا تبالغ بسعر تذاكرها.. شكرا خطوطنا وناقلنا الوطني الأحب والأروع ، الأكمل.. شكرا طواقم اليمنية.