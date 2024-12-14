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تنفيذ حكم اعدام بحق شقيقين في عدن - أخبار كلمتك

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تنفيذ حكم اعدام بحق شقيقين في عدن - أخبار كلمتك

تنفيذ حكم اعدام بحق شقيقين في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك/خاص:

تنفذ النيابة العامة غدا صباحا حكم الاعدام بحق اثنين مدانين في قضية قتل عمد.
وياتي حكم الاعدام بحق قتلة الشاب احمد محمد عبادي الذي قتل في العام 2017 على يد ثلاثة من اصدقاءه.
وتضمن الحكم حكما بالاعدام بحق محمد شكري وعلي شكري فيما قضى الحكم بسجن اثنين اخرين بالسجن 15 سنة.
وكان عبادي قد قتل عقب استدراجه من قبل اصدقاء له سرقوا سيارته لاحقا ورموا جثته بخط المملاح

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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