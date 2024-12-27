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قيادي حوثي : لم ننتبه للعدوان الإسرائيلي نظرًا لإنشغالنا بكلمة "السيد" وصحفي بارز كان يجب ان يتم القصف بعد الكلمة - أخبار كلمتك

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قيادي حوثي : لم ننتبه للعدوان الإسرائيلي نظرًا لإنشغالنا بكلمة "السيد" وصحفي بارز كان يجب ان يتم القصف بعد الكلمة - أخبار كلمتك

قيادي حوثي : لم ننتبه للعدوان الإسرائيلي نظرًا لإنشغالنا بكلمة "السيد" وصحفي بارز كان يجب ان يتم القصف بعد الكلمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

في تصريح أثار موجة من السخرية والاستغراب في الأوساط اليمنية حيث زعم نصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ "بنسختها الحوثية" أن الحوثيين لم ينتبهوا للعدوان الإسرائيلي الأخير على صنعاء بسبب انشغالهم بمتابعة كلمة زعيم الجماعة.

وجاء هذا التصريح الغريب في تغريدة نشرها عامر على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي "X" حيث ألقى باللوم على الانشغال بمتابعة الكلمة في عدم الانتباه إلى الهجمات الإسرائيلية.

ولم يتأخر النشطاء اليمنيون في التعليق على هذا التصريح حيث أطلقوا العنان لسهام السخرية والاستهجان على تغريدة عامر فقد علق الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس ساخرًا: نتنياهو بلا أخلاق، استغل انشغال نصر الديك وقيادات الخوثي بمتابعة كلمة السيد وقام يقصف مطار صنعاء .. لو هو رجال يجي يقصف بعد الكلمة.

يثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى جدية الحوثيين في متابعة الأحداث الجارية لاسيما وأنهم يزعمون أنهم في حالة حرب مستمرة مع إسرائيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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