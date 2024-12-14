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السلطة المحلية بسيئون تقرر هذا الأمر - أخبار كلمتك

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السلطة المحلية بسيئون تقرر هذا الأمر - أخبار كلمتك

السلطة المحلية بسيئون تقرر هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:42 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

اقرت لسلطة المحلية بـ ‎سيئون تحديد وزن صندوق البصل عند الشراء بـ22 كجم

وجاء قرار السلطة المحلية لضمان توحيد المعايير بين المزارعين والمصدّرين، في إطار تنظيم عملية بيع وشراء وتصدير محصول البصل

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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