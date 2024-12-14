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الكشف عن امر يؤثر سلباً على سعر الصرف واستقرار العملة - أخبار كلمتك

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الكشف عن امر يؤثر سلباً على سعر الصرف واستقرار العملة - أخبار كلمتك

الكشف عن امر يؤثر سلباً على سعر الصرف واستقرار العملة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:22 مساءً - كلمتك: خاص


 


تحدث الناطق باسم محور تعز، العقيد" عبد الباسط البحر" عن امر يؤثر سلباً على سعر الصرف واستقرار العملة


وقال البحر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
كلما ضج الناس من انتشار محلات الصرافة في الشوارع الرئيسية والفرعية حتى اصبح من النادر ان يفصل بين كل محل صرافة واخر محل آخر.

وتابع بالقول:
وان ذلك يؤثر سلبا على سعر الصرف واستقرار العملة والمضاربة بها وتدهور القيمة الشرائبة لها..
كلما زاد التخذير من الانتشار كلما ابتكر الصرافون طرقا متنوعة لمحلات جديدة

واردف بالقول:
وآخر ما توصلوا اليه محلات صرافة بالدينات الى البيوت والازقة والحارات..

واختتم تعليقه قائلاً:
وأنا هنا انقل واقع مشاهد ولست مع أو ضد لأن أرباب الاقتصاد وأهل الاختصاص هم أعلم وأخبر ولهم القول الفصل.

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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