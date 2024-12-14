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تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

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تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - كلمتك/خاص:

تتصاعد الجهود العسكرية في اليمن استعدادا لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي التي سيطرت على المدينة منذو عام 2014م تأتي هذه التحركات في إطار استعادة الدولة وبناء اليمن على أسس العدالة والمساواة بعيدا عن الطائفية والمصالح الضيقة
تعمل القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تكثيف استعداداتها لتحرير العاصمة صنعاء حيث تم تزويد مختلف الجبهات خصوصا في مأرب  وتعز وابين والساحل الغربي بأسلحة حديثة وعتاد عسكري متقدم لرفع جاهزية القوات
حيث خضع آلاف المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتجهيزات كبيرة 
يجرى تعزيز التنسيق الاستخباراتي مع المجتمع المحلي في صنعاء والمناطق المحيطة بها لضمان الوصول إلى أهداف دقيقة وشل حركة الميليشيات حيث ان الشارع اليمني يترقب بفارغ الصبر استعادة العاصمة حيث ان السكان يعانو من الضغوطات الاقتصادية والمعيشية  
 يعتبر تحرير صنعاء ضرورة لإنهاء هذه المعاناة واستعادة الحياة الطبيعية كما يدعم أبناء القبائل هذا التوجه الوطني من خلال تنظيم صفوفهم لمساندة الجيش الوطني حيث لا تقتصر أهداف تحرير صنعاء على الجانب العسكري فقط بل تشمل استعادة المؤسسات الشرعية التي استولت عليها الميليشيات و توفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد
وإنهاء تدخلات إيران التي استخدمت الحوثيين كأداة لزعزعة أمن المنطقة  .
ان عزيمة الجيش الوطني والدعم الإقليمي والدولي وإرادة الشعب اليمني تمثل عوامل حاسمة لتحقيق هذا الهدف الكبير.
*رمزي الفضلي

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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