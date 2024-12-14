تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

تتصاعد الجهود العسكرية في اليمن استعدادا لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي التي سيطرت على المدينة منذو عام 2014م تأتي هذه التحركات في إطار استعادة الدولة وبناء اليمن على أسس العدالة والمساواة بعيدا عن الطائفية والمصالح الضيقة

تعمل القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تكثيف استعداداتها لتحرير العاصمة صنعاء حيث تم تزويد مختلف الجبهات خصوصا في مأرب وتعز وابين والساحل الغربي بأسلحة حديثة وعتاد عسكري متقدم لرفع جاهزية القوات

حيث خضع آلاف المقاتلين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتجهيزات كبيرة

يجرى تعزيز التنسيق الاستخباراتي مع المجتمع المحلي في صنعاء والمناطق المحيطة بها لضمان الوصول إلى أهداف دقيقة وشل حركة الميليشيات حيث ان الشارع اليمني يترقب بفارغ الصبر استعادة العاصمة حيث ان السكان يعانو من الضغوطات الاقتصادية والمعيشية

يعتبر تحرير صنعاء ضرورة لإنهاء هذه المعاناة واستعادة الحياة الطبيعية كما يدعم أبناء القبائل هذا التوجه الوطني من خلال تنظيم صفوفهم لمساندة الجيش الوطني حيث لا تقتصر أهداف تحرير صنعاء على الجانب العسكري فقط بل تشمل استعادة المؤسسات الشرعية التي استولت عليها الميليشيات و توفير الأمن والاستقرار في ربوع البلاد

وإنهاء تدخلات إيران التي استخدمت الحوثيين كأداة لزعزعة أمن المنطقة .

ان عزيمة الجيش الوطني والدعم الإقليمي والدولي وإرادة الشعب اليمني تمثل عوامل حاسمة لتحقيق هذا الهدف الكبير.

*رمزي الفضلي