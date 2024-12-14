تسبب حادث مروري مروع بوفاة اسرة بالكامل بخط الحديدة يوم امس.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ذهبت اسرة لقضاء اجازتها باحدى المناطق الساعة ١١ صباح الجمعة قبل ان تتعرض لحادث مروري مروع بمنطقة اسمها متنه بخط الحديدة حيث اصطدموا بسيارة عاكسة خط نوع هيلوكس تسببت بتقلب سيارتهم.
واضافوا:تسبب الحادث بوفاة السائق الشاب بليغ عبدالحكيم المشولي ووالدته وزوجته وابن شقيقه وابن شقيقته وتسبب بوقوع اصابات بحالة خطرة
حادث مروع ينهي حياة اسرة بالكامل(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك/خاص:
تسبب حادث مروري مروع بوفاة اسرة بالكامل بخط الحديدة يوم امس.
تسبب حادث مروري مروع بوفاة اسرة بالكامل بخط الحديدة يوم امس.
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