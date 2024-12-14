وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" (فيديو) - أخبار كلمتك

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل الأمس (صور) - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يتألق بأجمل أغانيه في حفل الأمس (صور) - أخبار كلمتك

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء عائلية - أخبار كلمتك

رنا رئيس تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 وسط أجواء عائلية - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

تجهيزات كبيرة لتحرير صنعاء - أخبار كلمتك

ليفربول يتعادل مع فولهام 1-1 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يتعادل مع فولهام 1-1 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

دبلوماسي روسي يكشف أهداف موسكو بسوريا في ظل السلطة الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي روسي يكشف أهداف موسكو بسوريا في ظل السلطة الجديدة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة - أخبار كلمتك

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية العراق: من المهم عدم اعتماد سياسة الإقصاء وخلق حالة أمان في سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

حادث مروع ينهي حياة اسرة بالكامل(صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حادث مروع ينهي حياة اسرة بالكامل(صور) - أخبار كلمتك

حادث مروع ينهي حياة اسرة بالكامل(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك/خاص:

تسبب حادث مروري مروع بوفاة اسرة بالكامل بخط الحديدة يوم امس.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ذهبت اسرة لقضاء اجازتها باحدى المناطق الساعة ١١ صباح الجمعة قبل ان تتعرض لحادث مروري مروع بمنطقة اسمها متنه بخط الحديدة حيث اصطدموا بسيارة عاكسة خط نوع هيلوكس تسببت بتقلب سيارتهم.
واضافوا:تسبب الحادث بوفاة السائق الشاب بليغ عبدالحكيم المشولي ووالدته وزوجته وابن شقيقه وابن شقيقته وتسبب بوقوع اصابات بحالة خطرة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل:حادث مروري في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق