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سيارات الإسعاف التي تقدمها البرامج المانحة للمراكز الصحية تتحول إلى هذا الأمر (كارثة) - أخبار كلمتك

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سيارات الإسعاف التي تقدمها البرامج المانحة للمراكز الصحية تتحول إلى هذا الأمر (كارثة) - أخبار كلمتك

سيارات الإسعاف التي تقدمها البرامج المانحة للمراكز الصحية تتحول إلى هذا الأمر (كارثة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:02 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال مواطنون أن باصات وسيارات الاسعافات التي تقدمها الأهلة الحمر والهيئة الطبية واطباء بلا حدود وكثير من المنظمات والبرامج المانحة للمرافق الصحية والطبية بالساحل ، تحولت بقدرة قادر الى باصات اجرة لنقل الركاب .

واضافوا أن باصات اسعاف تشتغل اجرة وتعمل في نقل مشاوير انجيز ، وبعضها تقف وتحمل ركاب بالفرز البينية الرابطة بين مدن مراكز مديريات الساحل .

مشيرين إلى أن باصات اسعافات اخرى ، اثناء اسعافهم الحالات المرضية الى عدن او تعز ، يتوقفون بكل قرية او تجمع سكني على الطريق للبحث عن ركاب جازع طريق ، غير أبهين بحالة المرضى الذين اسعفوهم ، ان شاء الله يموتو قبل ان يصلو المستشفيات التي اسعفو اليها ، واللي يعترض من اهالى المرضى يتعرض للضرب من قبل السائقين .

واختتموا: والأدهى والأمر ، ان بعض الجهات المانحة لا زالت تقدم حوافز للسائقين ومحروقات لتلك الاسعافات التي تحولت الى باصات اجرة على أساس انها ما زالت تخدم الاهالي ...

من/ أحمد حمدي

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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