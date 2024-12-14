سيارات الإسعاف التي تقدمها البرامج المانحة للمراكز الصحية تتحول إلى هذا الأمر (كارثة) - أخبار كلمتك

قال مواطنون أن باصات وسيارات الاسعافات التي تقدمها الأهلة الحمر والهيئة الطبية واطباء بلا حدود وكثير من المنظمات والبرامج المانحة للمرافق الصحية والطبية بالساحل ، تحولت بقدرة قادر الى باصات اجرة لنقل الركاب .

واضافوا أن باصات اسعاف تشتغل اجرة وتعمل في نقل مشاوير انجيز ، وبعضها تقف وتحمل ركاب بالفرز البينية الرابطة بين مدن مراكز مديريات الساحل .

مشيرين إلى أن باصات اسعافات اخرى ، اثناء اسعافهم الحالات المرضية الى عدن او تعز ، يتوقفون بكل قرية او تجمع سكني على الطريق للبحث عن ركاب جازع طريق ، غير أبهين بحالة المرضى الذين اسعفوهم ، ان شاء الله يموتو قبل ان يصلو المستشفيات التي اسعفو اليها ، واللي يعترض من اهالى المرضى يتعرض للضرب من قبل السائقين .

واختتموا: والأدهى والأمر ، ان بعض الجهات المانحة لا زالت تقدم حوافز للسائقين ومحروقات لتلك الاسعافات التي تحولت الى باصات اجرة على أساس انها ما زالت تخدم الاهالي ...

من/ أحمد حمدي