صحفي سعودي ينتقد الحوثيين عقب تعليق هذه اللافتة - أخبار كلمتك

انتقد الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد خطوة جماعة الحوثي في اليمن بوضع لافتة في شوارع صنعاء تحمل عبارات شكر للرئيس السوري بشار الأسد بعد انتهاء الحرب في غزة. وعلق الراشد في تغريدة قائلاً: "الحوثي يبدو أنه الوحيد في العالم الذي شكر الأسد بعد سقوطه... رفع يافطة 'وفاء وعرفان' في صنعاء! حتى طهران لم ترفع له صوراً ولم تدافع عنه في إعلامها".

وأضاف الراشد أن أحداث سوريا تسببت في فقدان جماعة الحوثي الكثير من مكاسبها الدعائية في سياق الحرب الأخيرة على غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس عزلة الجماعة وتراجع تأثيرها في المنطقة.

وتأتي هذه اللافتة في ظل تباين المواقف الإقليمية حول الصراع في غزة والدعم الذي قدمته بعض الأطراف للفصائل الفلسطينية، وسط انتقادات واسعة لجماعة الحوثي على أدائها السياسي والدعائي.