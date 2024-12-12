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صحفي سعودي ينتقد الحوثيين عقب تعليق هذه اللافتة - أخبار كلمتك

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صحفي سعودي ينتقد الحوثيين عقب تعليق هذه اللافتة - أخبار كلمتك

صحفي سعودي ينتقد الحوثيين عقب تعليق هذه اللافتة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد خطوة جماعة الحوثي في اليمن بوضع لافتة في شوارع صنعاء تحمل عبارات شكر للرئيس السوري بشار الأسد بعد انتهاء الحرب في غزة. وعلق الراشد في تغريدة قائلاً: "الحوثي يبدو أنه الوحيد في العالم الذي شكر الأسد بعد سقوطه... رفع يافطة 'وفاء وعرفان' في صنعاء! حتى طهران لم ترفع له صوراً ولم تدافع عنه في إعلامها".

وأضاف الراشد أن أحداث سوريا تسببت في فقدان جماعة الحوثي الكثير من مكاسبها الدعائية في سياق الحرب الأخيرة على غزة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس عزلة الجماعة وتراجع تأثيرها في المنطقة.

وتأتي هذه اللافتة في ظل تباين المواقف الإقليمية حول الصراع في غزة والدعم الذي قدمته بعض الأطراف للفصائل الفلسطينية، وسط انتقادات واسعة لجماعة الحوثي على أدائها السياسي والدعائي.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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