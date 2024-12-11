تعليق جديد بشأن اعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء - أخبار كلمتك







علق الإعلامي سام الغُباري على إعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء



وقال الغباري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس حمل عنوان:

‏صنعاء: عودة الفجر إلى حاضنته

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في كلمات أشبه بقرع الطبول، يعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن صنعاء ستعود كما عادت دمشق، وأن التاريخ لن يرحم عبدالملك طباطبا الخوثي. ستواجه صنعاء قدرها، لكنها لن ترضى بغير وجهها العربي الأصيل.



وتابع بالقول:

صنعاء، تلك التي اغتصبها الظلام يومًا، ستلفظ المحتل كما ترفض الأرض الطيبة بذور الخراب. عبدالملك طباطبا، الذي اعتقد أن الزمن صديقه، لن يجد أمامه سوى مصير يليق بكل طاغية خان شعبه وباع وطنه.

واضاف بالقول:

هي عودة مرتقبة، لا بالوعود وحدها بل بالعمل والصبر، لأن صنعاء، كغيرها من العواصم العربية، لا تنحني إلا للحقيقة. وتمامًا كما عادت دمشق من أيدي العابثين، ستُعاد صنعاء، مدينةً للفجر لا للموت، للحياة لا للظلام.

مختتما منشوره قائلاً ؛

التاريخ يسير ببطء لكنه يصل؛ وعدٌ سيُكتب قريبًا: صنعاء تُحرر، والمجرمون يواجهون أقدارهم، مهما اعتلوا عروشهم المؤقتة