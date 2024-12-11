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تعليق جديد بشأن اعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء - أخبار كلمتك

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تعليق جديد بشأن اعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء - أخبار كلمتك

تعليق جديد بشأن اعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:52 مساءً - كلمتك: خاص


 


علق الإعلامي سام الغُباري  على إعلان مجلس القيادة الرئاسي استعادة صنعاء


وقال الغباري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس حمل عنوان:

‏صنعاء: عودة الفجر إلى حاضنته

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في كلمات أشبه بقرع الطبول، يعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن صنعاء ستعود كما عادت دمشق، وأن التاريخ لن يرحم عبدالملك طباطبا الخوثي. ستواجه صنعاء قدرها، لكنها لن ترضى بغير وجهها العربي الأصيل.


وتابع بالقول:
صنعاء، تلك التي اغتصبها الظلام يومًا، ستلفظ المحتل كما ترفض الأرض الطيبة بذور الخراب. عبدالملك طباطبا، الذي اعتقد أن الزمن صديقه، لن يجد أمامه سوى مصير يليق بكل طاغية خان شعبه وباع وطنه.

واضاف بالقول:
هي عودة مرتقبة، لا بالوعود وحدها بل بالعمل والصبر، لأن صنعاء، كغيرها من العواصم العربية، لا تنحني إلا للحقيقة. وتمامًا كما عادت دمشق من أيدي العابثين، ستُعاد صنعاء، مدينةً للفجر لا للموت، للحياة لا للظلام.
مختتما منشوره قائلاً ؛
التاريخ يسير ببطء لكنه يصل؛ وعدٌ سيُكتب قريبًا: صنعاء تُحرر، والمجرمون يواجهون أقدارهم، مهما اعتلوا عروشهم المؤقتة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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