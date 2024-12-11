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الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

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الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

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الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:52 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث فيصل البطاطي عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء 
 

وقال البطاطي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

‏قبل الذهاب إلى صنعاء

اليمنيين مطالبين بالذهاب إلى صنعاء ولديهم مشروع وطني جامع وليس نستعيد ‎#صنعاء ثم نفكر ماذا نصنع أخطر المراحل في قيام الدول هي المرحلة الانتقالية وفي المرحلة الانتقالية تمكن الحوثي من صنعاء، المشروع الوطني الجامع المتفق عليه هو من يحمي الدولة ومؤسساتها ويجنب شعبها صراع آخر ويعيد لها القرار والسيادة والمشاريع المناطقية والسلالية تفقد الدولة سيادتها وقرارها الوطني وتذهب بالشعب إلى الجحيم لذلك نفذوا المرجعيات الثلاث المتفق عليها قبل الذهاب الى صنعاء
 

وتابع بالقول:أو اتفقوا على ان كل محافظة تدير نفسها مع احتفاظ المركز بما يجب الاحتفاظ به للمصلحة الوطنية العليا، اتفقوا على اي مشروع وطني جامع المهم اتفقوا، لا تذهبوا إلى صنعاء بدون مشروع وطني جامع لا تذهبوا بمشاريع متعدده هو صراع آخر وتسليم البلاد من شيطان إلى شيطان آخر
 

واختتم بالقول:المواطن اليمني لا يعتقد ان الوطن سيرى النور وهو متخندق خلف مشروع سلالي او مناطقي فكر في كل اليمن نعم كل اليمن حماية سيادتها وقرارها ومؤسساتها والعمل في أطار مشروع وطني جامع والتمسك في الثوابت الوطنية هي من توفر لك الحياه الكريمه وللاجيال من بعدك

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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