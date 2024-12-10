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كلمة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي "الراعي الماسي" لفعالية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن - أخبار كلمتك

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كلمة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي "الراعي الماسي" لفعالية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن - أخبار كلمتك

كلمة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي "الراعي الماسي" لفعالية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:40 مساءً - كلمتك/خاص:

كتب/ عبدالسلام هائل


تصوير / زكي اليوسفي


برعاية كريمة من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي .

نظم نادي وحدة عدن الرياضي الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس النادي ١٩٢٤م .بمديرية الشيخ عثمان

بحضور قيادات المجلس الانتقالي والسلطة المحلية بعدن . والوكلاء والقيادات الرياضية والشبابية .ونجوم الرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن .


وكان لبنك الكريمي للتمويل الإسلامي كراع ماس .حضور فاعل في الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن

.حيث ألقى مساعد الرئيس التنفيذي لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي/ الاستاذ / عمرالممشاحي كلمة بهذه المناسبة قال فيها :

يسعدنا ويشرفنا التواجد معكم اليوم للاحتفال بمئوية نادي وحدة عدن، الذي تأسس عام 1924م. إن هذا النادي لم يكن مجرد مؤسسة رياضية، بل كان منارة لتطوير واحتضان المواهب الرياضية، حيث أخرج العديد من الأسماء البارزة من اللاعبين المحترفين


. واضاف :نشيد بمساهمة نادي وحدة عدن في تعزيز قيم التعاون والإخاء في المجتمع العدني، متجاوزاً مختلف الصعوبات على مر السنين. إن التفاني والإصرار الذي أظهره اللاعبون والجهاز الفني كان له الأثر الكبير في المساهمة في تشكيل تاريخ الرياضة في بلادنا، مما يعكس الدور الريادي الذي لعبه النادي.

وأكد قائلا : نحن في بنك الكريمي نسعى دائماً إلى تعزيز دورنا الفاعل في المجتمع، ونسعد برعايتنا لهذا الحدث المهم. و نؤمن بأن دعم الرياضيين وتشجيعهم يلهم الشباب لتحقيق طموحاتهم، وهذا يتطلب التصميم والعزيمة. وأن إعداد بيئة محفزة وملهمة يساهم بشكل كبير في دعم الجهود التي تبذلونها. في الختام، نود أن نعبر عن سعادتنا بتواجدنا معكم في هذه المناسبة السعيدة، ونتطلع بصدق إلى استمراركم في التألق والإبداع في المجالات التي تتفوقون بها. كل عام وأنتم بخير، وبالتوفيق لنادي وحدة عدن في مسيرته نحو المستقبل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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