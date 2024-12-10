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توتر قبلي كبير في إب عقب مقتل شاب بصنعاء على خلفية اغتيال ابوشعر - أخبار كلمتك

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توتر قبلي كبير في إب عقب مقتل شاب بصنعاء على خلفية اغتيال ابوشعر - أخبار كلمتك

توتر قبلي كبير في إب عقب مقتل شاب بصنعاء على خلفية اغتيال ابوشعر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:21 صباحاً - كلمتك/

شهدت محافظة إب اليمنية تصعيداً خطيراً في التوتر، بعد أن أقدم مسلحون حوثيون على طعن الشاب ماهر العماري حتى الموت في العاصمة صنعاء، وذلك على خلفية خلافات سابقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادثة وقعت عقب مشادات كلامية بين العماري وعناصر حوثية، على خلفية اغتيال الشيخ القبلي البارز صادق أبو شعر. وأضافت المصادر أن الجريمة أثارت غضباً عارماً في صفوف القبائل، التي هددت بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي إب وصنعاء، ما لم يتم تسليم قتلة الشيخ أبو شعر خلال أسبوع.

وفي تطور متصل، تجمع المئات من أبناء محافظة إب اليوم في المجمع الحكومي، مطالبين بإخراج المليشيات الحوثية من المحافظة، وسط شعارات تندد بالعنف الحوثي وتطالب بالقصاص للشاب ماهر العماري والشيخ صادق أبو شعر.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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