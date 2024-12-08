قال علي البخيتي:بعد سقوط نظام بشار الأسد العدو المشترك لفصائل المعارضة السورية ستظهر تبايناتها وقد تتفجر الصراعات بينها قريبًا مما قد يفسد فرحتنا بالتغيير الذي حدث في دمشق والأمل في تغيير مماثل في صنعاء قريبًا.
واختتم:
نتمنى أن تستفيد كل الأطراف من الماضي وتعمل على انشاء حكومة انتقالية من التكنوقراط.
البخيتي يكشف عن حدوث اقتتال في سوريا ويتحدث عن صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - كلمتك/خاص:
قال علي البخيتي:بعد سقوط نظام بشار الأسد العدو المشترك لفصائل المعارضة السورية ستظهر تبايناتها وقد تتفجر الصراعات بينها قريبًا مما قد يفسد فرحتنا بالتغيير الذي حدث في دمشق والأمل في تغيير مماثل في صنعاء قريبًا.
قال علي البخيتي:بعد سقوط نظام بشار الأسد العدو المشترك لفصائل المعارضة السورية ستظهر تبايناتها وقد تتفجر الصراعات بينها قريبًا مما قد يفسد فرحتنا بالتغيير الذي حدث في دمشق والأمل في تغيير مماثل في صنعاء قريبًا.
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