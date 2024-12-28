الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها يوم السبت في مقاطعة بورصة إن معدلات الفائدة التركية ستنخفض في 2025.

وأضاف: "سنبدأ بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة وسيكون 2025 هو العام المميز لهذا الأمر" مضيفًا: "أسعار الفائدة ستنخفض، وبالتالي سيهبط ​​التضخم أيضًا. وهذا أمر لا مفر منه بالنسبة لنا".

أسعار الفائدة فى تركيا

تصريحات أردوغان تأتي بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اجتماعه في ديسمبر.

وخفض "المركزي التركي" سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 47.5% من 50%، متجاوزًا توقعات السوق مع التأكيد على اتخاذ قرارات الفائدة المستقبلية بحكمة بناءً على توقعات التضخم، ولن يستمر بالضرورة في خفض أسعار الفائدة بنفس الوتيرة.

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