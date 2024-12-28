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الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

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الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس التركي يكشف مصير أسعار الفائدة فى 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها يوم السبت في مقاطعة بورصة إن معدلات الفائدة التركية ستنخفض في 2025.

وأضاف: "سنبدأ بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة وسيكون 2025 هو العام المميز لهذا الأمر"  مضيفًا: "أسعار الفائدة ستنخفض، وبالتالي سيهبط ​​التضخم أيضًا. وهذا أمر لا مفر منه بالنسبة لنا".

 

أسعار الفائدة فى تركيا

تصريحات أردوغان تأتي بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة لأول مرة منذ 2023 في اجتماعه في ديسمبر. 

وخفض "المركزي التركي" سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 47.5% من 50%، متجاوزًا توقعات السوق مع التأكيد على اتخاذ قرارات الفائدة المستقبلية بحكمة بناءً على توقعات التضخم، ولن يستمر بالضرورة في خفض أسعار الفائدة بنفس الوتيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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