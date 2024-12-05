الرئيس العليمي يغادر دولة الامارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، العاصمة الاماراتية ابوظبي، بعد زيارة رسمية استغرقت عدة ايام.

وشارك فخامة الرئيس الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني، عيد الاتحاد الثالث والخمسين، بما في ذلك العرض الاحتفائي الرسمي الذي شهدته مدينة العين، اضافة الى عيد الشهداء.

وكان في وداع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس في مطار البطين الخاص، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، جدد فخامة الرئيس الاشادة بالمواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في دولة الامارات بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والتخفيف من معاناته الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اشاد فخامته بالنهضة العمرانية والتنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة، والعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات.