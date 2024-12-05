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الرئيس العليمي يغادر دولة الامارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يغادر دولة الامارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يغادر دولة الامارات العربية المتحدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:35 مساءً - كلمتك/خاص:

غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، العاصمة الاماراتية ابوظبي، بعد زيارة رسمية استغرقت عدة ايام.

وشارك فخامة الرئيس الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني، عيد الاتحاد الثالث والخمسين، بما في ذلك العرض الاحتفائي الرسمي الذي شهدته مدينة العين، اضافة الى عيد الشهداء.

وكان في وداع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس في مطار البطين الخاص، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي.

وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، جدد فخامة الرئيس الاشادة بالمواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في دولة الامارات بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والتخفيف من معاناته الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

كما اشاد فخامته بالنهضة العمرانية والتنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الامارات العربية المتحدة، والعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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