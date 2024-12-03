خلافات تعصف بين هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي العدني عبدالرحمن انيس عن قيام وزارة الداخلية بإيقاف النظام الخاصة بالبطاقة الذكية في عدن



وقال انيس في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

اليوم وزارة الداخلية اوقفت النظام الخاصة بالبطاقة الذكية في عدن ..

لكن ما هو السبب ؟

منذ أيام ، أصدر وزير الداخلية ابراهيم حيدان قرارا وزاريا قضى بتعيين رفعت جميل مديرا لفرع مصلحة الاحوال المدنية بعدن .



وتابع بالقول:

رفعت هو شقيق اللواء سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية في الجمهورية وتم تعيينه خلفا للعميد عصام فقيرة مديرا لفرع المصلحة بعدن ..



وأوضح عبدالرحمن انيس في منشوره قائلاً:السلطة المحلية بعدن قررت رفض قرار وزير الداخلية من جيز القرارات التي ترفض بعد صدورها هذه الايام ، وقالت ليش ما تشاورتم معنا في تعيين شقيق رئيس المصلحة مديرا لفرعها في عدن ، وأصدرت توجيهات للعميد عصام فقيرة بالاستمرار في عمله ..

واختتم بالقول:

وزير الداخلية زعل من رفض السلطة المحلية بعدن تنفيذ قراره ، وأغلق شبكة النظام الخاصة بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية عدن.

طبعا سعر استخراج البطاقة الذكية 25 الف ريال يمني ، واشترطوا على المتقاعدين استخراجها لكي يتم صرف مرتباتهم.