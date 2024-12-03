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خلافات تعصف بين هؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:26 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث الصحفي العدني عبدالرحمن انيس عن قيام وزارة الداخلية  بإيقاف النظام الخاصة بالبطاقة الذكية في عدن


وقال انيس في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
اليوم وزارة الداخلية اوقفت النظام الخاصة بالبطاقة الذكية في عدن ..
لكن ما هو السبب ؟

منذ أيام ، أصدر وزير الداخلية ابراهيم حيدان قرارا وزاريا قضى بتعيين رفعت جميل مديرا لفرع مصلحة الاحوال المدنية بعدن .


وتابع بالقول:
رفعت هو شقيق اللواء سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية في الجمهورية وتم تعيينه خلفا للعميد عصام فقيرة مديرا لفرع المصلحة بعدن ..


وأوضح عبدالرحمن انيس في منشوره قائلاً:السلطة المحلية بعدن قررت رفض قرار وزير الداخلية من جيز القرارات التي ترفض بعد صدورها هذه الايام ، وقالت ليش ما تشاورتم معنا في تعيين شقيق رئيس المصلحة مديرا لفرعها في عدن ، وأصدرت توجيهات للعميد عصام فقيرة بالاستمرار في عمله ..

واختتم بالقول:
وزير الداخلية زعل من رفض السلطة المحلية بعدن تنفيذ قراره ، وأغلق شبكة النظام الخاصة بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية عدن.
طبعا سعر استخراج البطاقة الذكية 25 الف ريال يمني ، واشترطوا على المتقاعدين استخراجها لكي يتم صرف مرتباتهم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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