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تحذيرات من امطار رعدية - أخبار كلمتك

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تحذيرات من امطار رعدية - أخبار كلمتك

تحذيرات من امطار رعدية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الساعات القادمة.


وقال المركز في نشرته الجوية إن المرتفعات الجبلية ستشهد طقس غائم جزئياَ يتحول نهارا إلى غائم وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحيانا على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، صنعاء، غرب كلاً من (ذمار وصعدة)، وكذلك المحويت، حجة، مرتفعات تهامة وحضرموت وشبوة وأبين)، وتنخفض الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية بسبب الضباب وهطول الأمطار.

وبين أن المناطق الساحلية أن طقس غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة على سواحل حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، المناطق الداخلية المقابلة لها، وأجزاء من سهل وسواحل تهامة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية، مدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي تصل أقصى سرعة لها إلى 21 عقدة.


وأكد أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً وتتشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حث سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة السحب المنخفضة الكثيفة والضباب أو هطول الأمطار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين في السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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