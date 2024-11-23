عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

شهدت منطقة قلعة المقاطرة أمطارًا غزيرة تسببت في سيول جارفة اجتاحت الطرق الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى صعوبة التنقل وارتفاع مستوى الخطر على حياة السائقين والمواطنين.

ودعت السلطات المحلية جميع السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في الطرق الجبلية والمنحدرات التي قد تكون عرضة للانهيارات الطينية والانجرافات. كما تحث السكان على تجنب المجازفة بعبور الوديان أو المناطق المغمورة بالمياه لتفادي الحوادث المأساوية.

الالتزام بالإرشادات وتوخي الحذر يمكن أن يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات،