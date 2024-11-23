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عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

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عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

عاجل:سيول جارفة تقطع اهم الطرقات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت منطقة قلعة المقاطرة أمطارًا غزيرة تسببت في سيول جارفة اجتاحت الطرق الرئيسية والفرعية، ما أدى إلى صعوبة التنقل وارتفاع مستوى الخطر على حياة السائقين والمواطنين.

ودعت السلطات المحلية جميع السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خاصة في الطرق الجبلية والمنحدرات التي قد تكون عرضة للانهيارات الطينية والانجرافات. كما تحث السكان على تجنب المجازفة بعبور الوديان أو المناطق المغمورة بالمياه لتفادي الحوادث المأساوية.

الالتزام بالإرشادات  وتوخي الحذر يمكن أن يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات،

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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