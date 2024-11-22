فجر قيادي حوثي جدلا واسعا عقب قذفه لليمنيات وحديثه عن ممارسة الرذيلة في صنعاء.
وقال ناشطون:السعودي المتحوث علي هاشم اعترف بانه يمارس الرذيلة في صنعاء وبحماية الحوثيين وقام بقذف اليمنيات.
واضافوا:علي هاشم الحوثي يمارس الشدود مع الاطفال وسط صمت الحوثيين الذين يشجعون انتشار الفواحش باوساطهم.
واختتموا:لم تحرك قيادة الحوثي ساكنا عقب قذف المتحوث نساء اليوم واعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.
عقب اعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.. اتهام سعودي متحوث بالشدود - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:20 صباحاً - كلمتك/خاص:
فجر قيادي حوثي جدلا واسعا عقب قذفه لليمنيات وحديثه عن ممارسة الرذيلة في صنعاء.
فجر قيادي حوثي جدلا واسعا عقب قذفه لليمنيات وحديثه عن ممارسة الرذيلة في صنعاء.
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