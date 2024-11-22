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عقب اعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.. اتهام سعودي متحوث بالشدود - أخبار كلمتك

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عقب اعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.. اتهام سعودي متحوث بالشدود - أخبار كلمتك

عقب اعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.. اتهام سعودي متحوث بالشدود - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:20 صباحاً - كلمتك/خاص:

فجر قيادي حوثي جدلا واسعا عقب قذفه لليمنيات وحديثه عن ممارسة الرذيلة في صنعاء.
وقال ناشطون:السعودي المتحوث علي هاشم اعترف بانه يمارس الرذيلة في صنعاء وبحماية الحوثيين وقام بقذف اليمنيات.
واضافوا:علي هاشم الحوثي يمارس الشدود مع الاطفال وسط صمت الحوثيين الذين يشجعون انتشار الفواحش باوساطهم.
واختتموا:لم تحرك قيادة الحوثي ساكنا عقب قذف المتحوث نساء اليوم واعترافه بممارسة الرذيلة في صنعاء.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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