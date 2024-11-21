حسن الخطيب: إصلاحات ضريبية شاملة لتقليل الرسوم وتخفيف الأعباء على المستثمرين - أخبار كلمتك

حسن الخطيب: إصلاحات ضريبية شاملة لتقليل الرسوم وتخفيف الأعباء على المستثمرين - أخبار كلمتك

عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

عطية يطلق نداء عاجل ويدعو لدعم بن مبارك - أخبار كلمتك

بدء صرف راتب شهر أكتوبر عبر هذا البنك (سار) - أخبار كلمتك

بدء صرف راتب شهر أكتوبر عبر هذا البنك (سار) - أخبار كلمتك

ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

ظهور هذا الامر في تعز وحضرموت وسط إطلاق تحذيرات عاجلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:05 - 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:05 - 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تنظم عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تنظم عدة فعاليات احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية - أخبار كلمتك

صوت يجسد كرامة الشرق الأوسط، ماكرون يهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ 90 - أخبار كلمتك

صوت يجسد كرامة الشرق الأوسط، ماكرون يهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ 90 - أخبار كلمتك

العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن ما سيحدث يوم الجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن ما سيحدث يوم الجمعة - أخبار كلمتك

الكشف عن ما سيحدث يوم الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا يوضح نسب الرطوبة صباح يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024 في عدد من المحافظات اليمنية.

بحسب التقرير، سجلت محافظات مثل صنعاء وعدن وتعز والمكلا والحديدة نسب رطوبة متفاوتة، تتراوح بين "رطوبة" و"جاف" في فترات الصباح المختلفة، مما يشير إلى استقرار نسبي في حالة الطقس.

في المقابل، شهدت محافظات أخرى مثل مأرب والجوف ارتفاعًا ملحوظًا في الجفاف، حيث سجل التقرير حالة "جاف كثيرًا" خلال الفترات الصباحية، ما قد يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار الجفاف.

ويهدف التقرير إلى تنبيه المزارعين والسكان لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لنسب الرطوبة أو الجفاف في المناطق المختلفة.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عاجل:الكشف عن سبب سقوط مبنى ادارة الامن بيد مسلحين ومنع مدير الامن من الدخول وسط معركة عنيفة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق