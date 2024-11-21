الكشف عن ما سيحدث يوم الجمعة - أخبار كلمتك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرًا يوضح نسب الرطوبة صباح يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024 في عدد من المحافظات اليمنية.

بحسب التقرير، سجلت محافظات مثل صنعاء وعدن وتعز والمكلا والحديدة نسب رطوبة متفاوتة، تتراوح بين "رطوبة" و"جاف" في فترات الصباح المختلفة، مما يشير إلى استقرار نسبي في حالة الطقس.

في المقابل، شهدت محافظات أخرى مثل مأرب والجوف ارتفاعًا ملحوظًا في الجفاف، حيث سجل التقرير حالة "جاف كثيرًا" خلال الفترات الصباحية، ما قد يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من آثار الجفاف.

ويهدف التقرير إلى تنبيه المزارعين والسكان لاتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لنسب الرطوبة أو الجفاف في المناطق المختلفة.