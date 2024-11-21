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صنعاء تدعو لتسليم هذا الامر في شهر أبريل - أخبار كلمتك

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صنعاء تدعو لتسليم هذا الامر في شهر أبريل - أخبار كلمتك

صنعاء تدعو لتسليم هذا الامر في شهر أبريل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - كلمتك/خاص

دعت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء المقاولين والموردين المتضررين من تداعيات الحرب إلى التوجه لقطاع المقاولين والموردين بالغرفة لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت الأضرار التي لحقت بهم، وذلك وفق نماذج معدّة مسبقاً.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن تقديم الوثائق يتم ورقياً وإلكترونياً، على أن يكون آخر موعد لتسليم الطلبات هو الأول من أبريل 2025.

وأوضحت أن الطلبات المقدمة ستُحال إلى لجنة حصر الأضرار المختصة لدراستها، والتحقق من استيفائها للجوانب الفنية والقانونية، مع إبلاغ مقدمي الطلبات بأي نواقص أو مستندات إضافية قد تكون مطلوبة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم المتضررين من قطاعي المقاولات والتوريد، والعمل على تسهيل حصولهم على التعويضات اللازمة.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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