صنعاء تدعو لتسليم هذا الامر في شهر أبريل - أخبار كلمتك

دعت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء المقاولين والموردين المتضررين من تداعيات الحرب إلى التوجه لقطاع المقاولين والموردين بالغرفة لتقديم الوثائق والمستندات التي تثبت الأضرار التي لحقت بهم، وذلك وفق نماذج معدّة مسبقاً.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن تقديم الوثائق يتم ورقياً وإلكترونياً، على أن يكون آخر موعد لتسليم الطلبات هو الأول من أبريل 2025.

وأوضحت أن الطلبات المقدمة ستُحال إلى لجنة حصر الأضرار المختصة لدراستها، والتحقق من استيفائها للجوانب الفنية والقانونية، مع إبلاغ مقدمي الطلبات بأي نواقص أو مستندات إضافية قد تكون مطلوبة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الغرفة لدعم المتضررين من قطاعي المقاولات والتوريد، والعمل على تسهيل حصولهم على التعويضات اللازمة.