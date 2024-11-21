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إنقلاب شاحنة في خط حيفان - أخبار كلمتك

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إنقلاب شاحنة في خط حيفان - أخبار كلمتك

إنقلاب شاحنة في خط حيفان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد مسافرون عن إنقلاب شاحنة اليوم الخميس 

وقال مسافرون أن شاحنة انقلبت اليوم في طريق حيفان بتعز. 

وتحصل كلمتك على صورة من موقع الحادث

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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