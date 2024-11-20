قال الصحفي البارز فضل مبارك:نصيحة لوجه الله نكررها مجدداً أحتضنوا أبين ولا تهملوها وتتركوها عرضة لرياح السموم المحلقة بها .
واضاف: فهي عمود التوازن ، ولايمكن أن يستقيم أي مشروع بدونها ، ولا تكونوا عليها وتساعدوا غيركم على نهشها بمسميات مختلفة . وأبين ليست اشخاصاً ، هي اكبر من ذلك هي كيان مجتمعي ولّاد سياسيا وقياديا ووطنيا .
واختتم:ابين تتعرض لغزو تلو آخر واخرها وليس باخيرها جماعات سلفية أخذت تشتري اراضي شاسعة وتبني مراكز علمية وتقوم باستثمارات واشياء في ظلمة الليل ، والسلطات غاضة الطرف عنها وتتفرج وكأن الأمر لايعنيها الحقوها .. قبل أن تقع الفاس في الرأس ، وساعتها ماعد بيفيد الندم ..
صحفي بارز:هذه المحافظة هي عمود التوازن احتضنوها قبل وقوع الراس بالراس - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي البارز فضل مبارك:نصيحة لوجه الله نكررها مجدداً أحتضنوا أبين ولا تهملوها وتتركوها عرضة لرياح السموم المحلقة بها .
قال الصحفي البارز فضل مبارك:نصيحة لوجه الله نكررها مجدداً أحتضنوا أبين ولا تهملوها وتتركوها عرضة لرياح السموم المحلقة بها .
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