صحفي بارز:هذه المحافظة هي عمود التوازن احتضنوها قبل وقوع الراس بالراس - أخبار كلمتك

قال الصحفي البارز فضل مبارك:نصيحة لوجه الله نكررها مجدداً أحتضنوا أبين ولا تهملوها وتتركوها عرضة لرياح السموم المحلقة بها .

واضاف: فهي عمود التوازن ، ولايمكن أن يستقيم أي مشروع بدونها ، ولا تكونوا عليها وتساعدوا غيركم على نهشها بمسميات مختلفة . وأبين ليست اشخاصاً ، هي اكبر من ذلك هي كيان مجتمعي ولّاد سياسيا وقياديا ووطنيا .

واختتم:ابين تتعرض لغزو تلو آخر واخرها وليس باخيرها جماعات سلفية أخذت تشتري اراضي شاسعة وتبني مراكز علمية وتقوم باستثمارات واشياء في ظلمة الليل ، والسلطات غاضة الطرف عنها وتتفرج وكأن الأمر لايعنيها الحقوها .. قبل أن تقع الفاس في الرأس ، وساعتها ماعد بيفيد الندم ..