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صحفي بارز:هذه المحافظة هي عمود التوازن احتضنوها قبل وقوع الراس بالراس - أخبار كلمتك

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صحفي بارز:هذه المحافظة هي عمود التوازن احتضنوها قبل وقوع الراس بالراس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:هذه المحافظة هي عمود التوازن احتضنوها قبل وقوع الراس بالراس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي البارز فضل مبارك:نصيحة لوجه الله نكررها مجدداً أحتضنوا أبين ولا تهملوها وتتركوها عرضة لرياح السموم المحلقة بها .
واضاف: فهي عمود التوازن ، ولايمكن أن يستقيم أي مشروع بدونها ، ولا تكونوا عليها وتساعدوا غيركم على نهشها بمسميات مختلفة . وأبين ليست اشخاصاً ، هي اكبر من ذلك هي كيان مجتمعي ولّاد سياسيا وقياديا ووطنيا .
واختتم:ابين تتعرض لغزو تلو آخر واخرها وليس باخيرها جماعات سلفية أخذت تشتري اراضي شاسعة وتبني مراكز علمية وتقوم باستثمارات واشياء في ظلمة الليل ، والسلطات غاضة الطرف عنها وتتفرج وكأن الأمر لايعنيها الحقوها .. قبل أن تقع الفاس في الرأس ، وساعتها ماعد بيفيد الندم .. 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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