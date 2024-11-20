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الطلاب المبتعثين في الخارج يناشدون صرف مستحقاتهم - أخبار كلمتك

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الطلاب المبتعثين في الخارج يناشدون صرف مستحقاتهم - أخبار كلمتك

الطلاب المبتعثين في الخارج يناشدون صرف مستحقاتهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:10 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر الطلاب اليمنيين في مصر بيان مناشدة جاء فيه

فخامة الرئيس د. رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
السادة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي
دولة الرئيس احمد عوض بن مبارك
رئيس مجلس الوزراء
معالي أ.د خالد الوصابي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نرفع اليكم نحن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج أصواتنا اليوم بكل أسى ومرارة احتجاجًا على استمرار تأخر صرف مستحقاتنا المالية، وهي حقوقنا المشروعة التي كفلها لنا الدستور والقوانين. لقد تجاوزت مدة التأخير الحدود المقبولة، واتسعت الفجوة بين التزاماتنا واحتياجاتنا الأساسية، حتى بلغت معاناتنا أشدها.
إننا اليوم نقف أمام وضع كارثي لم يعد يحتمل التأجيل، حيث أصبحنا عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة، فلا نجد قوت يومنا ولا نستطيع تسديد إيجارات مساكننا، مما انعكس سلبًا على تحصيلنا العلمي وأثقل كاهلنا بالمعاناة النفسية والاجتماعية اليومية.
نناشد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه أبنائهم الطلاب، كما ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف بجانبنا وتسليط الضوء على أزمتنا الإنسانية المتفاقمة.
فخامة رئيس مجلس القيادة.. السادة اعضاء المجلس.. دولة رئيس الوزراء .. معالي الوزير.. انا نضع هذه الرسالة أمام المسؤولين آملين أن تجد آذانًا صاغية وقلوبًا مسؤولة تعي خطورة الوضع على ابنائكم في الخارج اوضاعهم المالية في غاية الصعوبة وقد تقطعت بهم السبل وهم لايدرون الى من يلجأوا في بلاد الابتعاث ما اثر سلباً على اوضاعهم التعليمية خاصة وبلدهم يعيش ظروف قهرية يقدرونها وصبروا لاجلها وتحملوا كثيراً لكن قدرتهم على الصبر قد بلغت مداها.

صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج
الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في مصر

القاهرة - التاريخ: 19 نوفمبر 2024

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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