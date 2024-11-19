الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

الصين في طريق الانتصار على الاتحاد الأوروبي في معركة الجمارك - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

منتخبنا الوطني يحقق فوز ساحق - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تعمل على إعادة تأهيل هذا المطار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل الأمسية الشعرية «فن الواو» بالمجلس الأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين: استيراد البيض التركي هدفه ضبط السوق وليس إغراقه - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

اتحاد شركات الطيران الإفريقي يكرم القابضة للمطارات والملاحة الجوية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 94075 استفسار وشكوى خلال أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

قيادي سابق فى جماعة الإخوان يهاجم طوفان الأقصى: الضرر أكبر من النفع - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

منتخب مصر يكشف تشخيص إصابة أحمد رمضان بيكهام - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

إشادة بهذه القوات المتواجدة داخل عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إشادة بهذه القوات المتواجدة داخل عدن - أخبار كلمتك

إشادة بهذه القوات المتواجدة داخل عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - كلمتك: خاص

 


 

أشاد السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي  بدور قوات الشرطة العسكرية بعدن
 

وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏يوماً بعد آخر يثبت جنود لواء الشرطة العسكرية ‎#الجنوبية قدراتهم في ضبط الأطقم المتجولة بدون مهام  في العاصمة ‎#عدن والزام جنود الوحدات الأمنية بعدم ارتداء الزي العسكري بالأسواق.

وتابع بالقول:
كذلك لا ننسى تعاملهم الطيب تجاه المواطن بمربعاتهم الأمنية يشعرك بأن القادم أفضل..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الفنانة اروى تتحدث عن لقائها بفخامة الرئيس العليمي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق