إشادة بهذه القوات المتواجدة داخل عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:52 مساءً - كلمتك: خاص
أشاد السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي بدور قوات الشرطة العسكرية بعدن
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
وتابع بالقول:
أشاد السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي بدور قوات الشرطة العسكرية بعدن
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
يوماً بعد آخر يثبت جنود لواء الشرطة العسكرية #الجنوبية قدراتهم في ضبط الأطقم المتجولة بدون مهام في العاصمة #عدن والزام جنود الوحدات الأمنية بعدم ارتداء الزي العسكري بالأسواق.
وتابع بالقول:
كذلك لا ننسى تعاملهم الطيب تجاه المواطن بمربعاتهم الأمنية يشعرك بأن القادم أفضل..
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