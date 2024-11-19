اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل جديدة بشان استدعاء وزير بالانتقالي الى المحكمة بعدن بسبب مطعم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل جديدة بشان استدعاء وزير بالانتقالي الى المحكمة بعدن بسبب مطعم - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشان استدعاء وزير بالانتقالي الى المحكمة بعدن بسبب مطعم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف مستشار تفاصيل الخلاف بين الوزير عبدالناصر الوالي ومالك العقار بعدن الذي اجر المطعم للوالي.
وقال المستشار فؤاد جرادي:لمن يريد يعلم حقيقة مشكلة مطعم الوالي كان عبارة عن هنجر  استاجرة احمد ابن الدكتور عبدالناصر الوالي من صديقه في عام ٢٠١٩م قبل ان يتم تعيين ابوه  وزير الخدمة  وقام بإصلاح الهنجر وتحويله لمطعم  وكلفه حوالي 400 الف ريال سعودي. 
واضاف:والولد لأنه معه اخوان عمل العقد  باسم ابوه عبدالناصر الوالي ولان المطعم اشتغل أجا المؤجر  يطالب اجرة كبيرة مبالغ فيها وهي سته الف ريال سعودي وكل سنه زيادة عشرين في المائة  وكان طلب الأجرة الزيادة باشعار  كتابيا.
واختتم: ودخلوا وساطات لحل الخلاف ولكن المؤجر رفض وتقدم بدعوى للمحكمة وحددت المحكمة جلسة في بدايه الشهر الجاي يعني التشهير هنا  للابتزاز فقط وهنا الخلاف مسألة وقت فقط حيث ان القانون حسم الخلاف طالما والعين المؤجرة معدة للتاجير  تعطى الأولية للمستاجر و  يتم  تحديد الايجار من قبل المحكمة بواسطة عدلين بسعر الزمان والمكان

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

عاجل : إنقلاب قاطرة في خط البيضاء مأرب(صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق