تفاصيل جديدة بشان استدعاء وزير بالانتقالي الى المحكمة بعدن بسبب مطعم - أخبار كلمتك

كشف مستشار تفاصيل الخلاف بين الوزير عبدالناصر الوالي ومالك العقار بعدن الذي اجر المطعم للوالي.

وقال المستشار فؤاد جرادي:لمن يريد يعلم حقيقة مشكلة مطعم الوالي كان عبارة عن هنجر استاجرة احمد ابن الدكتور عبدالناصر الوالي من صديقه في عام ٢٠١٩م قبل ان يتم تعيين ابوه وزير الخدمة وقام بإصلاح الهنجر وتحويله لمطعم وكلفه حوالي 400 الف ريال سعودي.

واضاف:والولد لأنه معه اخوان عمل العقد باسم ابوه عبدالناصر الوالي ولان المطعم اشتغل أجا المؤجر يطالب اجرة كبيرة مبالغ فيها وهي سته الف ريال سعودي وكل سنه زيادة عشرين في المائة وكان طلب الأجرة الزيادة باشعار كتابيا.

واختتم: ودخلوا وساطات لحل الخلاف ولكن المؤجر رفض وتقدم بدعوى للمحكمة وحددت المحكمة جلسة في بدايه الشهر الجاي يعني التشهير هنا للابتزاز فقط وهنا الخلاف مسألة وقت فقط حيث ان القانون حسم الخلاف طالما والعين المؤجرة معدة للتاجير تعطى الأولية للمستاجر و يتم تحديد الايجار من قبل المحكمة بواسطة عدلين بسعر الزمان والمكان