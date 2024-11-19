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اكبر رجال اعمال يغلقون محلاتهم التجارية الى جانب ٢٥٠ محل اخر ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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اكبر رجال اعمال يغلقون محلاتهم التجارية الى جانب ٢٥٠ محل اخر ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

اكبر رجال اعمال يغلقون محلاتهم التجارية الى جانب ٢٥٠ محل اخر ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:18 مساءً - كلمتك/خاص:

اغلق رجال اعمال بارزين محلاتهم عقب تعرشهم للجبايات في اب.
واغلق
‏الخطيب والعواضي  محلاتهم وهم من كبار التجار في محافظة إب . 
وقال الناشط ابراهيم عسقين:اكثر من ٢٥٠ بقالة اغلقت حسب كلام احد التجار الكبار في المحافظة مخابز ٱليه وعاديه اقفلت ولم يبقى منها الا اقل من ربعها ..
واضاف:مراكز ومحلات وغيرها باقيه لكن ملاكها غير قادرين على دفع ماعليهم من ابجارات ومستحقات بسبب المعاناة التي تولدت بسبب ممارسات جماعة الحوثي والتي اهلكت القطاع التجاري والاقتصادي بل وسوف تدمره نهائيا  واختتم:
بيمكنوهم :
هات ضرائب
هات واجبات
هات جمارك
هات تحسين ونظافة
هات سياحيه
هات حق مكتب التجارة
هات مجهود حربي
هات قوة صاروخيه
هات حق المولد
هات حق يوم الولاية
هات حق عيال النبي
هات حق سيدي وعيني
هات
هات
هات ...
اللعنة لاتكفي ...

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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