في فاجعة مؤلمة .. مقتل شاب أثناء تصوير مشهد درامي في إب - أخبار كلمتك

أفاد مصدر محلي عن مقتل شاب في إب أثناء تصوير مشهد درامي لعمل يبث على منصة يوتيوب

وقال المصدر إن الجاني شخص يدعى "يونس" تسلم سلاح آلي كلاشنكوف كان قد تم نزع الرصاص من مخزن السلاح، في الوقت الذي تبقت إحدى الرصاصات في غرفة إطلاق النار، دون الانتباه لوجودها، ومع مواصلة تصوير العمل والوصول لمشهد إطلاق النار، كانت الفاجعة أمام الجميع بإطلاق نار حقيقي، ولقي الشاب حتفه على الفور.

وبحسب المصدر أن الجاني سلم نفسه لأسرة الضحية والذين بادروا بالعفو عنه، بعد إدراكهم أن ما جرى تم دون تخطيط مسبق وأنه حصل بالخطأ.