زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟! - أخبار كلمتك

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟! - أخبار كلمتك

كرة اليد، ودية جديدة لمنتخب مصر في القاهرة 20 ديسمبر - أخبار كلمتك

كرة اليد، ودية جديدة لمنتخب مصر في القاهرة 20 ديسمبر - أخبار كلمتك

اكبر رجال اعمال يغلقون محلاتهم التجارية الى جانب ٢٥٠ محل اخر ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

اكبر رجال اعمال يغلقون محلاتهم التجارية الى جانب ٢٥٠ محل اخر ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:17 - ارتفاع جنوني يضرب «المعدن الأصفر».. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقى مدير «روسآتوم الروسية» لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقى مدير «روسآتوم الروسية» لاستعراض موقف تنفيذ محطة الضبعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نور النبوي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نور النبوي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: موقف مصر والأردن متطابق وثابت تجاه القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: موقف مصر والأردن متطابق وثابت تجاه القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

في فاجعة مؤلمة .. مقتل شاب أثناء تصوير مشهد درامي في إب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في فاجعة مؤلمة .. مقتل شاب أثناء تصوير مشهد درامي في إب - أخبار كلمتك

في فاجعة مؤلمة .. مقتل شاب أثناء تصوير مشهد درامي في إب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن مقتل شاب في إب أثناء تصوير مشهد درامي لعمل يبث على منصة يوتيوب

وقال المصدر إن الجاني شخص يدعى "يونس" تسلم سلاح آلي كلاشنكوف كان قد تم نزع الرصاص من مخزن السلاح، في الوقت الذي تبقت إحدى الرصاصات في غرفة إطلاق النار، دون الانتباه لوجودها، ومع مواصلة تصوير العمل والوصول لمشهد إطلاق النار، كانت الفاجعة أمام الجميع بإطلاق نار حقيقي، ولقي الشاب حتفه على الفور.

وبحسب المصدر أن الجاني سلم نفسه لأسرة الضحية والذين بادروا بالعفو عنه، بعد إدراكهم أن ما جرى تم دون تخطيط مسبق وأنه حصل بالخطأ.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

قيام شاب بصنعاء بابتزاز زوجته ونشر صورها على حساباته(صدمة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق