احتجاز قواطر النفط ومنعها من دخول عدن بسبب عشال - أخبار كلمتك

احتجز مسلحون قبليون في محافظة أبين، جنوب غرب البلاد، العديد من شاحنات الوقود المتجهة الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر اعلامية ان مسلحين من قبيلة الجعادنة في محافظة أبين احتجزوا العديد من الشاحنات المحملة بالوقود التابعة للتحالف والمجلس الانتقالي، في المحافظة المتاخمة لمدينة عدن.

واكدت المصادر احتجاز الشاحنات يأتي للضغط على السلطات هناك للكشف عن مصير الضابط المختطف منذ يونيو/حزيران الماضي، علي_عشال.

ويتهم قيادات في المجلس الانتقالي باختطاف عشال، وتصفيته، لكن لم يكشف عن مصيره حتى اللحظة