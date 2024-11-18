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احتجاز قواطر النفط ومنعها من دخول عدن بسبب عشال - أخبار كلمتك

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احتجاز قواطر النفط ومنعها من دخول عدن بسبب عشال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط ومنعها من دخول عدن بسبب عشال - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - كلمتك/

احتجز مسلحون قبليون في محافظة أبين، جنوب غرب البلاد، العديد من شاحنات الوقود المتجهة الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر اعلامية ان مسلحين من قبيلة الجعادنة في محافظة أبين احتجزوا العديد من الشاحنات المحملة بالوقود التابعة للتحالف والمجلس الانتقالي، في المحافظة المتاخمة لمدينة عدن.

واكدت المصادر  احتجاز الشاحنات يأتي للضغط على السلطات هناك للكشف عن مصير الضابط المختطف منذ يونيو/حزيران الماضي، علي_عشال.

ويتهم قيادات في المجلس الانتقالي باختطاف عشال، وتصفيته، لكن لم يكشف عن مصيره حتى اللحظة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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