مدير الصحة بالمظفر يشرف ميدانيًا على حملة حملة تعزيز صحة الأم والوليد في يومها الثالث - أخبار كلمتك

واصل مدير الصحة بمديرية المظفر ، الدكتور عبدالله حسن ، عملية الإشراف الميداني على الفرق الثابتة والمتحركة المنفذة لحملة تعزيز صحة الأم والوليد في أحياء وحارات المديرية ، في اليوم الثالث من تدشينها.



وكان مكتب الصحة قد دشن السبت الفائت حملة الصحة الإنجابية والتي تستمر حتى الـ21 من الشهر الجاري والمنفذة من قطاع السكان في وزارة الصحة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، في 13مديرية بمحافظتي عدن وتعز.

وقال مدير الصحة بالمظفر بأن الحملة تنفذها العديد من الفرق الصحية ، منها 47 متحركة و8 ثابتة جميعها من القابلات والممرضات المتمكنات ، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية الأساسية والمنقذة للحياة للنساء والمواليد قبل وأثناء وبعد الولادة.



وأكد الدكتور عبدالله حسن ، على أهمية نجاح الحملة الوطنية التي تستهدف النساء في سن الإنجاب ؛ للحد من وفيات الأمهات، موجهًا كافة الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية إلى بذل اقصى الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.

مشيرًا إلى أن الحملة تهدف للوصول للأمهات الحوام ، لإعطاء رسائل توعوية شاملة للام والوليد، ابتداء من اهمية اختبارات ماقبل الزواج لتجنب كثير من الأمراض الوراثية وكيفية تنظيم الزيارات المتتابعة اثناء الحمل والتوعية بعلامات الخطورة اثناء الحمل والعادات التغذوية الصحيحة للحامل وأخذ لقاح الكزاز وايضا دور واهمية الرضاعة الطبيعية والتباعد بين الولادات .

وتقدم مدير صحة المظفر بالشكر والتقدير لوكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق ولمدير عام المديرية الأستاذ محمد عبدالرحمن الكدهي ومدير عام الصحة الدكتور عبدالرحمن الصبري ؛ نظير دعمهم لجهود مكتب الصحة في المديرية ومساندتهم في انجاح الحملة .

محمد العامري