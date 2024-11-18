صدور حكم الاعدام بحق الاحمدي - أخبار كلمتك

أيدت محكمة استئناف محافظة شبوة في جلستها المنعقدة، حكم الإعدام قصاصاً الصادر من محكمة عرماء الابتدائية.

جاء ذلك خلال جلستها التي عقدت برئاسة القاضي عارف أحمد النسي، رئيس محكمة الاستئناف محافظة شبوة، وعضوية القاضي مبارك محمد عاطف والقاضي احمد صالح حبتور وبحضور القاضي محسن عبدالله بطم عضو النيابة العامة وبحضور محسن أحمد راجح أمين سر الجلسة.

وقضى الحكم بالآتي: تأييد حكم محكمة عرماء الابتدائية الصادر بتاريخ ١٢/ ربيع أول/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥م بجميع فقراته لما عللناه، والمتضمن:

١- معاقبة المُدان محمد عبدالمحسن علي الأحمدي بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت.

٢- إدانة المتهم محمد عبدالمحسن علي الأحمدي بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام الفقرة الثانية بجريمة الشروع في قتل المجني عليه/ أحمد سالم قطن ومعاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه.

٣- تُطبَّق على المُدان العقوبة الأشد وهي الإعدام قصاصاً قوداً بالمجني عليه صالح علي صالح مقلم.

