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صدور حكم بحق قاتل الطفل محمد هيثم - أخبار كلمتك

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صدور حكم بحق قاتل الطفل محمد هيثم - أخبار كلمتك

صدور حكم بحق قاتل الطفل محمد هيثم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة إستئناف محافظة تعز، اليوم، حكمها الاستئنافي في قضية قتل الطفل محمد هيثم مكلفت. 

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة، رئيس الشعبة – القاضي رزاز الشعبي، وعضوي الشعبة القاضي عبده هزاع البكاري والقاضي عبدالروؤف البركاني وبحضور وعضو نيابة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالغني العبيدي، وأمين سر الجلسة عبدالغني الصبري.

 وفي الجلسة تم النطق بالحكم من واقع أصل مسودته المودعة في ملف القضية والذي جاء في منطوقه بالآتي:-

 ١- قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

 ٢- تأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المخاء الابتدائية والذي قضى منطوقة الحكم بالإعدام على المتهم (محمد غانم فتيني) قصاصاً وتعزيرا لقاء الجرم الذي قام به، كما قضى الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ أربعة مليون ريال تعويض لولي الدم، والحكم عليه بدفع اربعمائة الف ريال أتعاب المحاماة، إضافة إلى الحكم على المتهم بدفع ثلاثمائة ألف ريال مصاريف قضائية مرحلة الاستئناف.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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