الكشف عن ظاهرة سرقة خطيرة لهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن ‏سرقة الاثار اليمنية وبيعها في اكثر من مزاد دولي وفي عدة دول اصبحت ظاهرة خطيرة .

ودعا فتح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة دراسة وذلك ومعرفة مسبباته والجهات ذات العلاقة به.

واضاف : ان ينهب تراث الشعب اليمني دون اتخاذ اي اجراءات ضد تلك العصابات امر يحتاج مراجعة.

وتابع: هئية النزاهة السعودية نشرت قبل فترة وثيقة رسمية تتهم فيها عدة عصابات تعمل بشكل مخطط ومنظم لسرقة الاثار اليمنية.

وأشار إلى أن عملية التحقيق ليست صعبة وتحتاج فقط عملية تواصل رسمية مع الجهات التي تنظم تلك المزايدات وستعرف مصادرها وكل المعلومات عنها.

واختتم: كون تلك المزايدات رسمية وترعاها دول بشكل رسمي.