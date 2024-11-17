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الكشف عن ظاهرة سرقة خطيرة لهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

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الكشف عن ظاهرة سرقة خطيرة لهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن ظاهرة سرقة خطيرة لهذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن ‏سرقة الاثار اليمنية وبيعها في اكثر من مزاد دولي وفي عدة دول اصبحت ظاهرة خطيرة .

ودعا فتح مجلس القيادة الرئاسي والحكومة  دراسة وذلك ومعرفة مسبباته والجهات ذات العلاقة به.

واضاف : ان ينهب تراث الشعب اليمني دون اتخاذ اي اجراءات ضد تلك العصابات  امر يحتاج مراجعة. 

وتابع: هئية النزاهة السعودية نشرت قبل فترة وثيقة رسمية تتهم فيها عدة عصابات تعمل بشكل مخطط ومنظم لسرقة الاثار اليمنية.

وأشار إلى أن عملية التحقيق ليست صعبة وتحتاج فقط عملية تواصل رسمية مع الجهات التي تنظم تلك المزايدات وستعرف مصادرها وكل المعلومات عنها.

واختتم: كون تلك المزايدات رسمية وترعاها دول بشكل رسمي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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