قال محمد اليدومي:في الجمعة الماضية ٢٠٢٤/١١/١٥ قام أحد المواطنين بإشعال النار في جسمه لمظلمة أصابته ممن لم يتقوا الله عز وجل فيه، أشعل النار في جسده أمام الآلاف من الذين أدمنوا العبودية لشرار أهل الأرض، ومَرَغوا أنوفهم في مستنقع المذلة والهوان ..!
واضاف:وبرغم هذه المأساة التي آلمت النفوس الأبية؛ فإنها تشير إلى أن الأيام القادمة مُسَرَّجَة بالفرج والنصر بإذن الله تعالى وأن لياليها حُبلى بنسائم الفجر وانقشاع ظلام العبودية لغير الله عز وجل..!
رئيس حزب الإصلاح يكشف موقفه من احراق مواطن لنفسه بميدان السبعين ويؤكد حدوث هذا الامر خلال ايام - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال محمد اليدومي:في الجمعة الماضية ٢٠٢٤/١١/١٥ قام أحد المواطنين بإشعال النار في جسمه لمظلمة أصابته ممن لم يتقوا الله عز وجل فيه، أشعل النار في جسده أمام الآلاف من الذين أدمنوا العبودية لشرار أهل الأرض، ومَرَغوا أنوفهم في مستنقع المذلة والهوان ..!
قال محمد اليدومي:في الجمعة الماضية ٢٠٢٤/١١/١٥ قام أحد المواطنين بإشعال النار في جسمه لمظلمة أصابته ممن لم يتقوا الله عز وجل فيه، أشعل النار في جسده أمام الآلاف من الذين أدمنوا العبودية لشرار أهل الأرض، ومَرَغوا أنوفهم في مستنقع المذلة والهوان ..!
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