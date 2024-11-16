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سياسي كويتي بارز يعلق على فضيحة كبرى للح وثيين - أخبار كلمتك

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سياسي كويتي بارز يعلق على فضيحة كبرى للح وثيين - أخبار كلمتك

سياسي كويتي بارز يعلق على فضيحة كبرى للح وثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:18 مساءً - كلمتك/ خاص

قال السياسي الكويتي احمد الجار الله أن ‏فضائح ‎#الحوثيين بدأت تنتشر في أنحاء ‎#اليمن الشمالي ..فضائح دعاره وسرقات باسم الدين …

واضاف أن الفضائح بدأ الشعب اليمني المغلوب علي أمره من الحوثه  ذراع إيران …فضائح يدعون أن الثقافه الدينيه الحوثيه المستورده تحلل ممارستها ...

وتابع: كل هذا يحدث في اليمن وبعض أهلها نايميين بالقات لا بالعسل .. يمن الحكمه يديها جماعه جلو كباب 

واختتم: نبشركم الدور الان جاي علي الحوثه صنعاء قريبا سيحل بها ماحل في غزه ولبنان ‎#ونصاب اليمن المقدس ‎#عبدالملك سيلحق بالمجرمين الغزاويين ‎#ومجرمي لبنان والعراق وسوريا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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