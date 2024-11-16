سياسي كويتي بارز يعلق على فضيحة كبرى للح وثيين - أخبار كلمتك

قال السياسي الكويتي احمد الجار الله أن فضائح #الحوثيين بدأت تنتشر في أنحاء #اليمن الشمالي ..فضائح دعاره وسرقات باسم الدين …
واضاف أن الفضائح بدأ الشعب اليمني المغلوب علي أمره من الحوثه ذراع إيران …فضائح يدعون أن الثقافه الدينيه الحوثيه المستورده تحلل ممارستها ...
وتابع: كل هذا يحدث في اليمن وبعض أهلها نايميين بالقات لا بالعسل .. يمن الحكمه يديها جماعه جلو كباب
واختتم: نبشركم الدور الان جاي علي الحوثه صنعاء قريبا سيحل بها ماحل في غزه ولبنان #ونصاب اليمن المقدس #عبدالملك سيلحق بالمجرمين الغزاويين #ومجرمي لبنان والعراق وسوريا
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