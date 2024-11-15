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وفاة مسؤول حكومي سابق في عدن - أخبار كلمتك

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وفاة مسؤول حكومي سابق في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول حكومي سابق في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - كلمتك/ خاص

توفي مسؤول حكومي عدني سابق في صنعاء .

وتوفي النائب في مجلس النواب د. عبدالباري دغيش

ويذكر أن دغيش من ابناء مديرية دار سعد/ عدن،

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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