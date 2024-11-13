مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

تسود حالة من الهلع والخوف بصفوف جماعة الحوثيين من تعرض منازلهم ومقراتهم للاستهداف العسكري

وقالت مصادر حوثية: هناك حالة قلق بين قيادات الحوثيين عقب التهديدات الاسرائيلية بتوجيه ضربات تستهدفهم في صنعاء اسوة بما حدث لحزب الله في لبنان.

كثير من القيادات غادرت صنعاء الى عدة مناطق خوفا من استهدافها داخل منازلها في صنعاء بسبب ان الجماعة صارت تنفذ التعليمات التي تصلها من طهران دون ان تحسب حساب لاي ضرر سيطال صنعاء

واكدت مصادر اخرى في المدينة لا نريد الكشف عن هويتها لأسباب امنية بان الهجمات على السفن ستتسبب بتوجيه ضربة عسكرية غير مسبوقة على صنعاء ستؤدي الى كارثة بصفوف المدنيين.

اليمن على وشك الدخول بحرب اقليمية

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، باحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي يوم امس الاول الثلاثاء ١٥-اكتوبر ٢٠٢٤م. من تطورات التصعيد الأخير في اليمن، محذراً من تأثير الهجمات الحوثية المتزايدة والغارات الجوية التي على البلاد.

وأوضح غروندبرغ أن اليمنيين يعانون بشكل مباشر من تداعيات هذه الهجمات، خصوصاً في البحر الأحمر، حيث تتكرر الاعتداءات على السفن.

وأشار غروندبرغ إلى أن اليمن أصبح جزءاً لا يتجزأ من التطورات الإقليمية، مما يزيد من احتمالية انزلاقه نحو مزيد من التصعيد.

كما شدد على ضرورة التزام الأطراف اليمنية بوضع خارطة طريق للسلام، مؤكداً أن الحل السلمي هو الخيار الأكثر جدوى وقابلية للتحقيق، لكن يتطلب دعماً دولياً موحداً ومستمراً.

اتخاذ قرار اغتيال عبدالملك الحوثي

كشف المقرب من حسن نصر الله وأمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، في مقابلة على قناة العربية في ٤ أكتوبر/ تشرين الأول، أن القوى العظمى اتخذت قراراً باغتيال عبدالملك الحوثي رداً على استهدافه للسفن في البحر الاحمر.

واكد الحسيني بان قرار اغتيال عبدالملك الحوثي في صنعاء قد اتخذ وطلب من الحوثي ان يستعد للموت عقب تنفيذ عملية استهداف وشيكة ضده.

مخاوف من تحول صنعاء الى بيروت جديدة

قالت بعض المصادر ان من المحتمل جداً ان تقوم اسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد الحوثيين عقب الانتهاء من حزب الله وذلك عقب قيامهم باستهدافها.

وبحسب مصادر بجماعة الحوثيين في صنعاء: "هناك مخاوف كبيرة من تعرض صنعاء لضربة عسكرية" يخشى المواطنين ان ستحولها الى بيروت جديدة حيث هناك عدة ناشطين على الانترنت يطالبون القيادات الحوثية بدراسة عواقب الارتباط مع طهران والتفكير بمصلحة شعبهم.

ففي حالة تلقت صنعاء ضربات عسكرية سيفر الحوثيين من الحارات واماكن تواجدهم وسيتركون المواطنين يواجهوا مصيرهم لوحدهم حيث ان اي ضربات عسكرية قادمة ستؤدي الى ماساة وكارثة بحق المدنيين الذين يعيشون باوضاع حرجة للغاية بسبب انقلاب الحوثيين على السلطة.

ويرى هؤلاء المواطنون والناشطون على الفيسبوك بان استهداف الحوثيين في صنعاء سيتضرر منه المدنيين بدرجة اولى كون مقراتهم ومنازلهم بين الاحياء السكنية وذلك سيؤدي لمقتل المدنيين.