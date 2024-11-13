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وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

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وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر عن وصول شحنة اموال مزورة الى سيئون.
بحسب مصادر فان ٥٠٠ الف دولار مزورة وصلت الى سيئون ومن ثم الى مارب بهدف ضخها الى الاسواق.
واشارات المصادر فان الاموال جاءت من عصابة دولية في الاردن بحجة انها مجمدة ويصعب اكتشافها في اليمن حيث يريدوا بيعها بنص قيمتها.
وكانت مصادر اخرى تحدثت الى ان الاجهزة الامنية قبضت على الاموال المزورة في مارب دون ان يتم تاكيد ذلك

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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