وصول دفعة اموال ضخمة بهذه العملة المزورة الى اليمن - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن وصول شحنة اموال مزورة الى سيئون.

بحسب مصادر فان ٥٠٠ الف دولار مزورة وصلت الى سيئون ومن ثم الى مارب بهدف ضخها الى الاسواق.

واشارات المصادر فان الاموال جاءت من عصابة دولية في الاردن بحجة انها مجمدة ويصعب اكتشافها في اليمن حيث يريدوا بيعها بنص قيمتها.

وكانت مصادر اخرى تحدثت الى ان الاجهزة الامنية قبضت على الاموال المزورة في مارب دون ان يتم تاكيد ذلك