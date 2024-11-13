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الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

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الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدمت جماعة الحوثي، على إجبار طلاب المدارس في المشاركة بدورات تدريب قتالية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر طلابية إن جماعة الحوثيين في مدينة رداع تجبر طلاب المدارس على المشاركة في دورات تدريب قتالية ضمن أنشطة تنظمها الجماعة في المدارس بمناطق سيطرتها.

وأوضحت المصادر، أن قيادة الجماعة تنظم دورات قتالية للطلاب في رداع لمدة عشرين يوما لتدريبهم على استخدام الأسلحة الآلية وإطلاق الذخيرة الحية.

وأضافت أن قيادة الحوثيين هددوا أولياء الأمور بعقوبات ضد أبناءهم الطلاب تصل حد فصلهم من المدارس، في حال رفضهم المشاركة في الدورات القتالية.

ومنذ انقلابها على الشرعية في البلاد 2014، عمدت جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، إلى تنفيذ دورات قتالية للطلاب والموظفين تتضمن برامج نظرية وتطبيقية في استخدام الأسلحة المختلفة والذخيرة الحية، وذلك ضمن برنامج التعبئة العامة الذي بدأته قبل نحو عام.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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