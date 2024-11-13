الحوثيين يحشدون الطلاب استعدادا للحرب - أخبار كلمتك

أقدمت جماعة الحوثي، على إجبار طلاب المدارس في المشاركة بدورات تدريب قتالية في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر طلابية إن جماعة الحوثيين في مدينة رداع تجبر طلاب المدارس على المشاركة في دورات تدريب قتالية ضمن أنشطة تنظمها الجماعة في المدارس بمناطق سيطرتها.

وأوضحت المصادر، أن قيادة الجماعة تنظم دورات قتالية للطلاب في رداع لمدة عشرين يوما لتدريبهم على استخدام الأسلحة الآلية وإطلاق الذخيرة الحية.

وأضافت أن قيادة الحوثيين هددوا أولياء الأمور بعقوبات ضد أبناءهم الطلاب تصل حد فصلهم من المدارس، في حال رفضهم المشاركة في الدورات القتالية.

ومنذ انقلابها على الشرعية في البلاد 2014، عمدت جماعة الحوثي المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية، إلى تنفيذ دورات قتالية للطلاب والموظفين تتضمن برامج نظرية وتطبيقية في استخدام الأسلحة المختلفة والذخيرة الحية، وذلك ضمن برنامج التعبئة العامة الذي بدأته قبل نحو عام.

