قتل شخصين واصيب ثلاثة آخرين في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت بين قبيلتي آل دهمر وآل البحري بمديرية بيحان، وسط عجز أمني عن احتواء الوضع.
أسفرت الاشتباكات عن مقتل ناصر العبد سالم دهمر وعلي عبدالرزاق عبدربه دهمر من قبيلة آل دهمر، وإصابة محمد حسين دهمر بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد قبيلة آل البحري.
عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:
قتل شخصين واصيب ثلاثة آخرين في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت بين قبيلتي آل دهمر وآل البحري بمديرية بيحان، وسط عجز أمني عن احتواء الوضع.
قتل شخصين واصيب ثلاثة آخرين في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت بين قبيلتي آل دهمر وآل البحري بمديرية بيحان، وسط عجز أمني عن احتواء الوضع.
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