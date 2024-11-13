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عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

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عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:

قتل شخصين واصيب ثلاثة آخرين في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت بين قبيلتي آل دهمر وآل البحري بمديرية بيحان، وسط عجز أمني عن احتواء الوضع.
أسفرت الاشتباكات عن مقتل ناصر العبد سالم دهمر وعلي عبدالرزاق عبدربه دهمر من قبيلة آل دهمر، وإصابة محمد حسين دهمر بجروح، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد قبيلة آل البحري.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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