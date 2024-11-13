مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

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قتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في نقطة مركز بلفقية العسكرية بمحافظة حضرموت، وأُصيب جندي آخر بعد تعرضهما للاعتداء بآلة حادة. وأعلنت المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها أنه تم القبض على الجاني، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة خلفيات ودوافع الجريمة.

من جانبه، وجّه محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد تقرير شامل حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيق. وأوضح بيان صادر عن مكتب المحافظ أن المساعد أول سعيد بارجاش، أحد أفراد قوات النخبة في المنطقة العسكرية الثانية، قُتل إثر "عمل غادر وجبان" في نقطة بلفقية، كما تم توجيه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجندي المصاب عمر بادبيس.