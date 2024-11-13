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مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

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مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في هجوم غادر بحضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - كلمتك/ خاص

قتل جندي من قوات النخبة الحضرمية في نقطة مركز بلفقية العسكرية بمحافظة حضرموت، وأُصيب جندي آخر بعد تعرضهما للاعتداء بآلة حادة. وأعلنت المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها أنه تم القبض على الجاني، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة خلفيات ودوافع الجريمة.

من جانبه، وجّه محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد تقرير شامل حول ملابسات الحادث ونتائج التحقيق. وأوضح بيان صادر عن مكتب المحافظ أن المساعد أول سعيد بارجاش، أحد أفراد قوات النخبة في المنطقة العسكرية الثانية، قُتل إثر "عمل غادر وجبان" في نقطة بلفقية، كما تم توجيه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجندي المصاب عمر بادبيس.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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