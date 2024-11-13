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شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

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شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

شكاوي من أمر خطير يهدد حياة الأهالي في مدينة تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:38 صباحاً - كلمتك/ خاص

شكا مواطنون من أمر خطير يهدد حياتهم في مدينة تعز .

وقال مواطنون:عقب تحول حدائق الصالح إلى مكب قمامة بدات السوائل الكارثية الوبائية تخرج من المحرقه وتصل للاسفلت.

واضافوا : اما الدخان يصل الى بير باشا والوباء انتشر في الحارات المجاروة لمكب القمامة، 

ويأتي ذلك وسط مناشدات عاجلة بعمل حلول لهذه الكارثة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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