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الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

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الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

الجار الطيب نعمة .. الدكتور علي المقطري انموذجا(مؤثر) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:22 صباحاً - قبل يومين، كتبت عن طلب الوالد لـ شريحة يمن موبايل ، في ذات الليلة قال لي الوالد : " أنا مخنوق يا ابني ، مشتاق لـ الدكتور علي المقطري، دور لي شريحة يمن موبايل " .

كنت وقتها لسا مروح، عندي عمل خارج البيت ، الساعة قرابة الـ 11 والنصف مساء ، مع الإرهاق والتعب ما ركزت من هو علي المقطري ؟ وليش الوالد يتكلم عنه بحرقة تقترب من البكاء.

بعد عشاء متأخر -كالعادة- حجر شيشة ، كتبت البوست اللي شفتوه حق الشريحة، جلست اضحك على تعليقاتكم ، الوالدة واختي الكبيرة يسألوني مالك ؟ ليش تضحك ، أمي تضيف : "جعل السلا لقلبك يا ابني"..

قلت يا امه ، الحاج جنن بي على شريحة يمن موبايل ، هو وصاحبه علي المقطري .. والآن كتبت بوست وجالس اتابع التعليقات واضحك واقرأ لهم التعليقات .. في ناس كتبوا لا يكون الحاج معاه مزه " قلت لأمي".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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