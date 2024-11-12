احباط محاولة تفجير(صورة) - أخبار كلمتك

ثمنت السلطة المحلية بمديرية رضوم ممثلة بمديرها العام الأستاذ هادي سعيد الخرماء جهود قوات اللواء الثاني مشاة بحري لدورها الكبير في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية والمشاريع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

حيث أشاد الخرماء بالدور البطولي الذي لعبه اللواء البحري بقيادة العميد علي ابوبكر السليماني كافة منتسبي اللواء ضباط وجنودًا في إحباط وإفشال عمليتي تهريب ومحاولة تفجير أنبوب الغاز في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

وأكد المدير العام أن العملية الجبانة التي تم إحباطها تقع في كيلو 254 بين محطتي 9 و8 وذلك بحفر حفرة ووضع مواد متفجرة وداهمت القوات الأمنية العناصر في اللحظات الأخيرة التي كادت تلك العناصر التخريبية من تفجر أنبوب الغاز المسال.

وأفاد مدير عام رضوم أن هناك طوقًا أمنيًا وتعاونًا مشتركًا بين قوات اللواء الثاني مشاة بحري وقوات محور بالحاف لحماية أمن وسواحل المحافظة بمديرية رضوم.

وأوضح المدير العام الخرماء أن عمليات التهريب في سواحل رضوم مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية باللواء البحري، وتم إحباط عملية تهريب في ساحل عرقة في الساعات المتأخرة من ليلة أمس الاثنين.

وشكر المدير العام اليقظة الأمنية ودور المواطنين في التبليغ عن أي تحركات مشبوهة.

وبين المدير العام أن هذه الإنجازات الأمنية لقوات اللواء الثاني مشاة بحري تأتي في ظل إمكانيات محدودة ووضع البلاد الذي يعاني ويلات متعددة اقتصادياً وأمنياً وغيرها، إلا أنهم يقومون بدور كبير لحماية سواحل المديرية.