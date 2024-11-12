القبض على فار من وجه العدالة ارتكب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

تمكنت وحدة حماية الاراضي بعدن، اليوم، من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل قبل عدة اشهر مطلوب لأمن مديرية حالمين بمحافظة لحج وفار من وجه العدالة، جاءذلك بتوجيهات مباشرة من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وكان مدير أمن مديرية حالمين قد ارسل مذكرة بتاريخ 1-11-2024 إلى إدارة أمن العاصمة عدن، خلالها التعاون معهم والقبض على المتهم (م. م.م.أ)، لكونه متهم بجريمة قتل وفار من وجه العدالة منذ عدة أشهر.

يذكر ان المتهم اصدرت بحقه توجيهات من النيابة وإدارة أمن لحج بالقبض القهري، إضافة إلى مذكرة تعميم من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة والذي طلب من الاجهزة الامنية القبض على المتهم بسبب ارتكابه جريمة قتل في حالمين.

وفور تعميم البلاغ على الاجهزة الامنية في العاصمة عدن، اشار قائد وحدة حماية الاراضي المقدم كمال الحالمي، بان وحدة الطوارئ التابعة لقوات حماية الاراضي، تمكنت من رصد المتهم والقبض عليه رغم محاولته التنكر في سوق قات الممدارة اثناء ذهابه لشراء القات الا انهم تمكنوا من معرفته والقبض عليه.

واضاف الحالمي في تصريح صحفي، بان قوات الامن قامت بالتواصل والتنسيق مع إدارة امن محافظة لحج حول المتهم وتم تسليمه بمذكرة رسمية إلى إدارة أمن حالمين لاستكمال اجراءات التحقيق معه وتقديمه الى الجهات المختصة لمعاقبته وفقًا للنظام والقانون.

من جانبه توجه مدير أمن لحج العميد: ناصر الشوحطي بالشكر والتقدير إلى مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد وحدة حماية الأراضي عدن المقدم كمال الحالمي، وادارة امن حالمين ممثلة بالنقيب محمد العمري على ما بذلوه من إنجاز وحس أمني كبير ساهم في عملية ضبط متهم فار من وجه العدالة منذُ عدة اشهر.