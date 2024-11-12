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القبض على فار من وجه العدالة ارتكب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

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القبض على فار من وجه العدالة ارتكب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

القبض على فار من وجه العدالة ارتكب هذه الجريمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 01:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكنت وحدة حماية الاراضي بعدن، اليوم، من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل قبل عدة اشهر مطلوب لأمن مديرية حالمين بمحافظة لحج وفار من وجه العدالة، جاءذلك بتوجيهات مباشرة من مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وكان مدير أمن مديرية حالمين قد ارسل مذكرة بتاريخ 1-11-2024 إلى إدارة أمن العاصمة عدن، خلالها التعاون معهم والقبض على المتهم (م. م.م.أ)، لكونه متهم بجريمة قتل وفار من وجه العدالة منذ عدة أشهر.

يذكر ان المتهم اصدرت بحقه توجيهات من النيابة وإدارة أمن لحج بالقبض القهري، إضافة إلى مذكرة تعميم من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة والذي طلب من الاجهزة الامنية القبض على المتهم بسبب ارتكابه جريمة قتل في حالمين.

وفور تعميم البلاغ على الاجهزة الامنية في العاصمة عدن، اشار قائد وحدة حماية الاراضي المقدم كمال الحالمي، بان وحدة الطوارئ التابعة لقوات حماية الاراضي، تمكنت من رصد المتهم والقبض عليه رغم محاولته التنكر في سوق قات الممدارة اثناء ذهابه لشراء القات الا انهم تمكنوا من معرفته والقبض عليه.

واضاف الحالمي في تصريح صحفي، بان قوات الامن قامت بالتواصل والتنسيق مع إدارة امن محافظة لحج حول المتهم وتم تسليمه بمذكرة رسمية إلى إدارة أمن حالمين لاستكمال اجراءات التحقيق معه وتقديمه الى الجهات المختصة لمعاقبته وفقًا للنظام والقانون.

من جانبه توجه مدير أمن لحج العميد: ناصر الشوحطي بالشكر والتقدير إلى مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد وحدة حماية الأراضي عدن المقدم كمال الحالمي، وادارة امن حالمين ممثلة بالنقيب محمد العمري على ما بذلوه من إنجاز وحس أمني كبير ساهم في عملية ضبط متهم فار من وجه العدالة منذُ عدة اشهر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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