المجيدي يتحدث عن علاقة اليمن بالسعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك: خاص
وتابع بالقول:
تحدث وكيل وزارة العدل في الحكومة الشرعية فيصل المجيدي على علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية
وقال المجيدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
علاقة اليمن بالسعودية علاقة وثيقة ممتدة بحكم الدين والنسب والثقافة واللغة والجغرافيا
وتابع بالقول:
هناك ما يربوا على 2 مليون يمني يعملون في المملكة معززين مكرمين وتحويلاتهم المالية لاهاليهم تسهم كثيرا في التخفيف من آثار الدمار الذي احدثته عصابة الحوثي الإيرانية
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