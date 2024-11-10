ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

المجيدي يتحدث عن علاقة اليمن بالسعودية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المجيدي يتحدث عن علاقة اليمن بالسعودية - أخبار كلمتك

المجيدي يتحدث عن علاقة اليمن بالسعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث وكيل وزارة العدل في الحكومة الشرعية فيصل المجيدي على علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية

وقال المجيدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏علاقة اليمن بالسعودية علاقة وثيقة ممتدة بحكم الدين والنسب والثقافة واللغة والجغرافيا

وتابع بالقول:
هناك ما يربوا على 2 مليون يمني يعملون في المملكة  معززين مكرمين وتحويلاتهم المالية لاهاليهم تسهم كثيرا في التخفيف من آثار الدمار الذي احدثته عصابة الحوثي الإيرانية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اسرة المختطف علي عشال تحسم الجدل بشان الجثة التي تم العثور عليها في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق