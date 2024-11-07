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البنك الدولي يقدم كمية من الديزل لعدن - أخبار كلمتك

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البنك الدولي يقدم كمية من الديزل لعدن - أخبار كلمتك

البنك الدولي يقدم كمية من الديزل لعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - كلمتك/خاص:

تلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، كمية اسعافية من وقود مادة الديزل تقدر 67 ألف لتر كدفعة أولى مقدمة من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" ومنظمة الغذاء العالمي.


وأوضحت المؤسسة انه سيتم تخصيص الكمية الاسعافية للديزل لحقول آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وذلك من أجل ضمان استمرار عملية امداد وضخ المياه للمواطنين بمختلف مديريات العاصمة عدن.


وقدمت قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن تقديم شكرها وتقديرها لوزير المياه والبيئة المهندس توفير الشرجبي، لوقوفه المستمر مع المؤسسة في سبيل استمرار تقديم خدماتها بقطاع المياه والصرف الصحي.. مثمنة الدعم المقدم من البنك الدولي عبر المنظمات الدولية لقطاع المياه والصرف الصحي بعدن.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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