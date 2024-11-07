البنك الدولي يقدم كمية من الديزل لعدن - أخبار كلمتك

تلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن، اليوم، كمية اسعافية من وقود مادة الديزل تقدر 67 ألف لتر كدفعة أولى مقدمة من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس" ومنظمة الغذاء العالمي.



وأوضحت المؤسسة انه سيتم تخصيص الكمية الاسعافية للديزل لحقول آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وذلك من أجل ضمان استمرار عملية امداد وضخ المياه للمواطنين بمختلف مديريات العاصمة عدن.



وقدمت قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن تقديم شكرها وتقديرها لوزير المياه والبيئة المهندس توفير الشرجبي، لوقوفه المستمر مع المؤسسة في سبيل استمرار تقديم خدماتها بقطاع المياه والصرف الصحي.. مثمنة الدعم المقدم من البنك الدولي عبر المنظمات الدولية لقطاع المياه والصرف الصحي بعدن.