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بالصور .. انهيار وشيك لهذا الأمر في الحديدة - أخبار كلمتك

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بالصور .. انهيار وشيك لهذا الأمر في الحديدة - أخبار كلمتك

بالصور .. انهيار وشيك لهذا الأمر في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:54 صباحاً - كلمتك/ خاص

أطلق أهالي الجديدة مناشدات عاجلة .

وقال عدد من الأهالي أن جسر المسعودي اللاويه في محافظه الحديده على وشك السقوط أو سيتسبب بسقوط شاحنات 

واختتموا: الرجاء الحذر مناشدين وزاره الاشغال تدارك الأمور وعمل إصلاحات مستعجله وطارئه لهذا الجسر نتيجه امطار امس الغزيرة6478ea46d8.jpg9f56132610.jpgf0aa6c881b.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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