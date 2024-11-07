اعلامي عسكري:هذا الشخص يدير عصابة تبتز الفتيات بصورهم ومن لم يدفع يقوم بهذا الامر بحقهم في صنعاء - أخبار كلمتك

كتب راشد معروف مقالا كشف فيه عن شخص يدير عصابة للابتزاز

وقال راشد معروف:ضيح بخصوص المنشور السابق بعد النشر حصلت على معلومات مؤكدة بأن صاحب هذه الشبكة من الحسابات الوردية إسمه عمار .....، يدير هذا الشخص أكثر من خمسين حساب وردي ويقوم بنشر صور مسربة للكثير من النساء اليمنيات، ويحصل على الصور عبر اختراق هواتف والكثير من وسائل الإبتزاز وغير ذلك من أساليب النصب والاحتيال التي يمارسها عبر هذه الشبكة الكبيرة من الحسابات الوردية ويبتز اهل الصور ومن لم تدفع المبالغ المطلوبة يقوم بنشر صورها على حسابات الشبكة تبعه، لكي يحصل على أكبر عدد من المتابعين، ثم يقوم ببيع واضاف:الحسابات، على أصحاب المحلات التجارية، ومن بين هذه الحسابات التي باعها، حساب س ف للهواتف وحساب م س للهواتف، والكثير، من حسابات المتاجر الإلكترونية، ولذلك وجب التنويه، بأن أصحاب المحلات المذكورة تورطوا في شراء الحسابات منه، ولا علاقة لهم بالمحتوى الذي ينشره ولم يكن يعرفون اصلا انه صاحب شبكة كبيرة من الحسابات الوردية.

واختتم:مرفق لكم تفاصيل واسم كل حساب قبل وبعد تعديل الإسم، مرفق أيضا لكم صور باقي الشبكة التي يديرها بالتعليقات تجدوها للعلم اني اكتشفت هذه الشبكة بعد تلقي شكوى من أحد النساء في صنعاء قاموا بنشر صورها وكلمتني اشوف لها حل وبعدما شيكت على الحساب الذي نشر الصور تبين لنا بأن الحساب مرتبط مع شبكة كبيرة من الحسابات، وبعد تتبع الحسابات تبين لنا مبدأيا بأن الحسابات مرتبطة بمحل سمارت فون للهواتف، ومركز السراء للهواتف، وبعد النشر اتضحت الرؤية، وحصلنا على معلومات صاحب الشبكة، وشكرا لكل من تعاون ونحمل الجهات المعنية في صنعاء كامل المسؤولية اذا لم يتحركوا للقبض عليه وإغلاق وحذف جميع صور النساء المسربة بهذه الحسابات.